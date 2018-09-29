مؤسس "تسلا" أمام القضاء بتهمة الإحتيال

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد مؤسس شركة "تسلا" إليون ماسك، بتهمة الاحتيال..



والشكوى المرفوعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية تجعل من ماسك أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يتهمهم المجلس الأعلى بتزوير الأوراق المالية.



وتتهم الهيئة الملياردير بإصدار بيانات كاذبة، ومضللة للمستثمرين.



فيما تراجعت أسهم "تسلا" بـ 10% في التداول بعد ساعات من نشر هذه الأخبار.

ويأتي إعلان الهيئة ملاحقة الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية بتهمة خداع المستثمرين في إشارة إلى تغريدة كان كتبها في آب (أغسطس) قال فيها إنه يعتزم سحب شركته من البورصة، وهي تهمة وصفها بأنها "ظالمة".



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