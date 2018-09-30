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البريكست يكلف بريطانيا 500 مليون استرليني اسبوعيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي مكلف وليس مجانيا.. حيث أظهرت دراسة يوم الأحد أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يكلف الحكومة 500 مليون جنيه استرليني (650 مليون دولار) أسبوعيا.

كان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.

وبحسب مركز‭‭‭ ‬‬‬الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بنحو 2.5 بالمئة عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران ألفين وستة عشر .

واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو حزيران 2018. 

وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.

 

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