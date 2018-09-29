صالات رياضة للتخلص من ضغط البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استغلت شركة جيم بوكس البريطانية موضوع َ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتقوم بفتح صالاتٍ للياقة البدنية، تمكن البريطانيين الذين ضاقوا ذرعا من الحديث عن البريكست أن ينفسوا عن غضبهم لمدة ِ 30 دقيقة بتوجيهِ الضربات إلى أكياس ملاكمةٍ تحمل صورَ شخصيات مثل وزير ِ الخارجية السابق بوريس جونسون ورئيس ِ المفوضية الأوروبية جان يونكر.

وقال مدير الشركة مارك دايبر إنه وقع الاختيار على الموضوع بعد استطلاع آراء المشتركين عن أكثر ما يشعرهم بالإحباط من العيش في العاصمة البريطانية.

واعتبر 52 في المئة من المشاركين إن أكثر ما يحبطهم هو الخروج من التكتل وجاء في المركز الثاني أسعار الإيجارات ثم تأخر القطارات.

وقال دايبر لرويترز ”قلنا حسنا.. ما هي أفضل طريقة للتنفيس عن الإحباط والغضب أكثر من حصة من التدريبات الرياضية.. حيث يمكنك في الواقع توجيه لكمة لصورة أكثر سياسي تكرهه على كيس الملاكمة“.

وقال مدرب اللياقة البدنية بوريس فيسوكوبورسكيس إن الدورة مصممة بمساعدة خبير في إدارة الغضب.

وتابع ”إنها من أجل أعضائنا لتخفيف الضغط الناجم عن الخروج من الاتحاد، وكل الإحباط الذي يشاهدونه في وسائل الإعلام والإنترنت وما إلى ذلك“.

وأضاف ”يغادرون التدريب وهم أكثر راحة وأخف وزنا وقد فعلوا شيئا جيدا لأنفسهم ولأبدانهم“.

وقالت الطالبة بولندية الأصل آنيا يازابكيفيتش (26 عاما) إن شعورا رائعا انتابها بعد التدريب.

وقالت ”لدي مشكلة في الحصول على قرض طلابي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لذا فإنني أنفس اليوم عن شعوري بالإحباط إزاء هذا الوضع وأشعر أنني بحالة جيدة حقا“.

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