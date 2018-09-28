مصري يعقد قرانه على فتاة بريطانية في أعماق البحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد تبدو فكرة عقد القران خارج الأماكن التقليدية فكرة جريئة لا تخلو من الطرافة، حيث يختار البعض من الأزواج الارتباط فوق قمة جبل معروف أو فوق الجليد لجعل هذه المناسبة محفورة في الذاكرة، لكن هل يمكنك تخيل عقد قران تحت المياه.. هذا ما يبدو حقا طريف جدا..

في هذا الصدد، عقد شاب مصري قرانه على فتاة بريطانية تحت الماء في منطقة دهب على ساحل البحر الأحمر، وتداول مغردون مصريون فيديو لشاب يدعى هشام محمد وهو يعقد قرانه على فتاة بريطانية، تدعى صوفيا بمنطقة اللايت هاوس في دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأقام العريس قاعة زفاف بسيطة وسط الشعاب المرجانية، مرتدياً وعروسه والمأذون أسطوانات الأكسجين الخاصة بالتنفس، وذلك في تقليد ليس جديدا على المنطقة التي جرت بها من قبل حالة زفاف مماثلة، وظهرت العروس، مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وتبادلت مع عريسها ارتداء خاتم الزفاف، وتناول المشروبات، والتقاط الصور التذكارية..

وكان عروسان وهما محمد الديب، ونورهان عمرو أبو جريشة، قد عقدا قرانهما قبل عامين في نفس المنطقة تحت الماء أيضا، وتبين أن العروس من هواة الغطس، ونجلة مدرب غطس محترف، وقررت أن يكون حفل زفافها جديدا وغير تقليدي، لذلك فكرت باللجوء إلى طريقة جديدة وفريدة من نوعها، بحسب تعبيرها..

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