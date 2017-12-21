مطعم مصري يخصص ساعة يومية ليقدم وجبات مجانية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (عبدالله حميد)

منطقة الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة، تحوي الكثير من العمالة غير القاطنين بها، ويعد هؤلاء من الطبقة التي ربما يقال عنها محدودة الدخل.

ومن الطبيعي أن يحتاج هؤلاء للطعام خلال فترة عملهم، فيخرجون لشراء وجبات تكون عالية التكلفة.

هذا المطعم في وسط القاهرة حل جزء من المشكلة، وخصص ساعة كاملة في اليوم يقدم فيها وجبات مجانية لكل زبائنه.

يحدثنا د. مؤمن مخيمر - صاحب المطعم: "الغرض من افتتاح هذا المطعم أولا للرزق، وأيضا لمساعدة الناس الذين لا يستطيعون شراء وجبات تشبع تعبهم طوال فترة العمل، كان تأثير هذا العمل كبيرا ولم أكن أتوقع هذا الصدى في بداية الأمر، زبائن المطعم يكونوا فرحين والسعادة الأكبر تكون لنا وللعاملين في المطعم".

دكتور مؤمن صاحب هذه الفكرة والذي يقول إن مطعمه ليس لمجرد الطعام فقط، بل لاجتماع الكل أيا كان، ببساطة وسعادة، والحصولِ على وجبة شهية وبسعرٍ مناسب، وإن كنت لا تستطيع دفع المبلغ فلا ضير.

أحمد مهدي - شيف في المطعم يقول: "توجد ساعة يوميا من الرابعة حتى الخامسة مساء، اتفقنا أن نقدم خلالها الطعام لغير القادرين، وهي لوجه الله ولمن لا يستطيع شراء الطعام".

الأمير عبدالعزيز أحد زبائن المطعم يقول: "أجلس في عملي من الساعة الواحدة مساء حتى الواحدة صباحا، أبحث خلالها عن طعام، وعند افتتاح هذا المطعم أصبح الأمر سهلا، لأنهم يقدموه لنا بدون مقابل".

مرعي سليم أحد زبائن المطعم: "طعامهم ممتاز جدا، ومن ينفق شيئا في سبيل الله يعيده له الله أضعاف ما أنفق".

وتابع الدكتور مؤمن مخيمر - صاحب المطعم: "أتمنى أن أساعد الناس بطريقة أفضل، وأتمنى أن تكون لي القدرة على أن أجعلهم سعداء".

الفرحة ونشر البهجة أسباب رئيسية لوجود هذا المكان كما يقول العاملون فيه، وهم الذين يؤمنون بأن السعادة هي الوضع الطبيعي لهذا المجتمع، ويأملون في نشرها أكثر حتى وإن كان بشيء بسيط يقدموه للآخرين.



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