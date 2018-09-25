ميركل ترفض مقترحاً بريطانياً بشأن بروكسل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المقترح البريطاني بإقامة علاقة مستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي، قائلة إن بريطانيا لا تستطيع البقاء في السوق الموحدة فيما يتعلق بالسلع فقط في الوقت الذي تحظر فيه تحرك المواطنين.

وشددت في كلمتها التي ألقتها في منتدى رابطة الصناعة الألمانية، على أن المنطقة التي تتمتع بحرية الحركة، تشمل جوانب السلع والخدمات والأفراد،وقالت "لا يمكن أن تكون جزءاً من السوق المشتركة في جانب واحد فقط و3 لا"، في إشارة إلى اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الذي قدمته في القمة الأوروبية غير الرسمية التي جرت الأسبوع الماضي في سالزبورغ.

وأكدت أن الأسابيع الـ 6 أو الـ 8 المقبلة ستكون حاسمة في هذا الصدد، وستشمل عملاً مكثفاً للغاية وصعباً أيضاً.

المزيد من الأخبار

مشهد مرعب لإنهيار طيني اجتاح قرية سويسرية

"أوتزي" مومياء تخبئ في بطنها أقدم قطعة جبن في التاريخ