المكسيك تدعم المهاجرين وتمنع الدخول غير الشرعي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نيتو أن بلاده تدعم المهاجرين لكنها ستمنع أي دخول غير شرعي لأراضيها، وذلك في إشارة إلى قافلة المهاجرين التي تحاول عبور المكسيك من حدودها الجنوبية.

واخترقت قافلة من آلاف المهاجرين كانت قد انطلقت السبت الماضي من هندوراس، السياج الحدودي مع غواتيمالا ودخلت إلى المكسيك حيث وجدت القوات الأمنية نفسها أمام موجة كبيرة مندفعة من البشر، وبعد رحلة استمرت 6 أيام، وصلت القاقلة المكونة من نحو 3 آلاف شخص قادمين من هندوراس إلى المكسيك بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال نيتو إن مثل أي بلد ذو سيادة، لا ولن تسمح المكسيك بدخول أراضيها بشكل غير شرعي ولا سيما باستخدام العنف"، مشدداً على استعداد بلاده لدعم المهاجرين الراغبين في الدخول باحترام القوانين، وشدد على أن "الدخول العنيف لبلادنا يهاجم سيادة البلاد كما أنه يشكل خطراً على المهاجرين أنفسهم ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن".

وأوضح نيتو أن الموقف تمت السيطرة عليه من قبل عناصر الأمن التي تمكنت من استعادة الأمن حيث أبلغت السلطات المكسيكية المهاجرين بإمكانية دخولهم البلاد فقط في حالة حيازتهم لوثائق سفر قانونية وتأشيرة لدخول المكسيك، كما أبلغتهم بإمكانية طلب اللجوء بشكل فردي، وعليه طلبت دعم من منظمة الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب قد أكد على أن نسبة كبيرة من قافلة المهاجرين التي خرجت من هندوراس وتتقدم نحو الولايات المتحدة، هم من المجرمين، وهدد بإرسال قوات مسلحة إلى الحدود مع المكسيك لتجنب دخولهم الولايات المتحدة، مشدداً أنه هذه المرة لن يرسل قوات الحرس الوطني بل عناصر من القوات المسلحة الأمريكية.

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