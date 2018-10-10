اكتشاف حقول نفط جديدة في خليج المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت شركة "بيميكس" النفطية الحكومية المكسيكية اكتشاف سبعة حقول نفط خام في خليج المكسيك يُقدر أن يبلغ إنتاجها 180 مليون برميل.

وصرّح وزير الدولة للطاقة بيدرو خواكين كولدويل أن هذه الحقول هي جزء من "الحقول العشرة الأهمّ في المياه غير العميقة التي اكتُشفت في السنوات الـ15 الأخيرة".

وأوضحت الشركة في بيان أن "هذه الحقول الجديدة التي اكتُشفت في المياه غير العميقة، تُضاف إلى حقول نفطية أخرى اكتُشفت في السنوات الأخيرة، وهي في طور التقييم والانتقال إلى مرحلة الانتاج".

وأضافت الشركة أنه يُفترض أن يساعد الاستثمار المستقبلي لهذه الحقول "بيميكس" في "بلوغ أهداف الانتاج المحددة في السنوات الأخيرة".

وتراجع إنتاج البترول في المكسيك منذ عام 2004 فانتقل من 3,4 مليون برميل يومياً إلى 1,8 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس الماضي.

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