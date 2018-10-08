تشكّل عاصفة مدارية في أمريكا خلال أيام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المركزُ الوطني الأمريكي للأعاصير إن عاصفةً مداريةً ستتشكل على الأرجح شمال غرب البحر الكاريبي على أن تَجْلِبَ أمواجاً مرتفعة وأمطارا غزيرة إلى ساحل خليج المكسيك، بحلول منتصف الأسبوع.

وأضاف المركزُ في مذكرة، إن من السابق لأوانه التكهن بقوة العاصفة، لكنها ستتسبب في أمطارٍ غزيرة وسيول بمنطقة أمريكا الوسطى وغرب كوبا، وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكيةِ خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن العاصفة كانت على مسافة نحو 450 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من الطرف الغربي لكوبا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (0600 بتوقيت جرينتش) مضيفة أن سرعة الرياح داخل العاصفة بلغت 55 كيلومترا في الساعة.

وإذا تشكلت هذه العاصفة المدارية بالفعل فسيطلق عليها اسم مايكل وهو الاسم التالي على قائمة مركز الأعاصير. ومن المتوقع أن تتراجع سرعة الرياح مع تحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقي نحو ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا على أن تصل إلى نورث كارولاينا بحلول يوم الخميس.

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