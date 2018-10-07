مهاجرون يحتجون قرب الحدود المكسيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجمع مهاجرونُ محتجون بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، للأطفال الذين ما زالوا منفصلين عن عائلاتهم.

ونظمت الشبكة الحدودية لحقوق الإنسان الاحتجاج في تورنيلو بولاية تكساس بالقرب من مَرْفَقٍ لحماية الحدود، وقال مسؤولو إدارة ترامب إن سياسةَ الولايات المتحدة والتي بموجبها تم فصل ألفين وستمئةِ 2600 طفلٍ عن والديهم، كانت ضروريةً لتأمين الحدود، وردعِ الهجرةِ غير الشرعية.

لكن الرئيس الأمريكي اضطر في وقت لاحق لإنهاء هذه السياسة بعد الغضب العام الواسع حول الانفصال والطريقة الفوضوية التي أجريت بها ، حيث تم ترحيل مئات الآباء دون أطفالهم.

ووفقاً لإحدى المحاكم التي قدمتها الحكومة مؤخراً ، فإن 136 طفلاً منفصلين بموجب سياسة "عدم التسامح" ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الحكومة وبصرف النظر عن والديهم.

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