فرنسي يسعى لعبور المحيط الهادئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلق الفرنسي بن لوكوم البالغ من العمر 51 عاما من اليابان ليسبح ثماني ساعات يوميا لبلوغ سان فرانسيسكو في رحلة تبلغ مسافتها 9100 كيلومتر.



وكان لوكوم يخطط لقطع مسافة تلك الرحلة خلال أكثر من ستة أشهر بقليل لكنه اضطر للعودة في أواخر تموز/يوليو الماضي بسبب سلسلة من الأعاصير العنيفة التي ضربت المحيط الهادي.



وقطع لوكوم حاليا نحو 20 في المئة من طريقه عبر أكبر مسطح مائي في العالم.

وأمضى لوكوم وفريق الدعم المصاحب له 20 يوما في قاعدة الفريق في يوكوهاما قبل أن يستأنف السباح الفرنسي رحلته عند نقطة محددة وهي تلك التي اضطر فيها لتأجيل مساعيه لعبور المحيط.

وقال لوكوم في مقطع فيديو نشر على موقع سيكر دوت كوم وهو الناشر العلمي خلف هذه المسيرة الملحمية ”اذا ما اهتممت بنفسك فان بوسعك ان تدفع بقدرات جسدك بشكل كبير.

”السباحة لمسافة ثماني ساعات يوميا لعدة أيام مع الحصول على عدة أيام للراحة يثبت صحة ذلك.

”لذا فإن سني البالغ 51 عاما ربما يكون أشبه بالاحتفال من جديد بعيد ميلادي العشرين أو الثلاثين“.

وستستفيد أكثر من 27 مؤسسة علمية، بعضها طبي والآخر يتعلق بعلوم المحيطات، من البيانات التي سيتم جمعها من هذه البعثة.

وستتركز أغلب الأبحاث على التلوث في المحيط الهادي وخاصة فيما يتعلق بالنفايات البلاستيكية التي تسببها المليارات من الجزيئات البلاستيكية.

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