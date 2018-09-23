بطولة طيران للإنسان بـ "زي الجناح" في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

لايزال الطيران حلمًا يراود الإنسان دون الاستعانة بأي مساعدات، وهذا العام أقيمت أول بطولة رياضية في العالم بزي الجناح لرياضيين يمارسون القفز من مرتفعات كبيرة بالصين.

في التفاصيل إنطلقت بالصين بطولة "زي الجناح" لعام 2018 "Wing suit World Championship" في حديقة "تيامينشان" الصينية؛ حيث شارك فيها 14 من أبرز الرياضيين في رياضة القفز بالمظلات من 11 دولة مختلفة.

قام المشاركون بالقفز من على الجبال عند ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، وحلقوا بسرعة تجاوزت 200 كم/ساعة، وقد عقد هذا الحدث في جبل "تيانمن".

ويقول أحد السياح الذين حضروا ليشاهدوا التجربة إنها خطيرة وجنونية لكنها ممتعة عندما تستمتع بالطيران ولحسن الحظ لا يوجد إصابات

يذكر أن الإنسان حاول تقليد الطيور في الطيران، معتمدًا على عضلاته في التحليق، كما فعل العالم العربي، عباس بن فرناس، عام 880 ميلادي عندما صنع لنفسه جناحين، وحاول أن يحلق بهما لكنه وقع.

كما قام الفنان والمخترع الإيطالي ليوناردو دافنشي، عام 1500، برسم جهاز أسماه "الأورنيثوبتر"، وهو طائرة بجناحين خفاقين كجناحي الطيور.

لكن العالم الإيطالي جيوفاني بوريللي أثبت استحالة فكرة طيران الإنسان بواسطة الأجنحة الخفاقة.

إقرأ أيضا:

بقرة تخنق أسدا حتى الموت في كينيا !

سمك بـ "أسنان إنسان" في روسيا