تويتر تكشف تفاصيل حسابات إيرانية وروسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تويتر)

كشفت شركة تويتر عن جميعِ الحساباتِ والمحتوياتِ ذات الصلة بالانتخاباتِ الأمريكية والتدخلاتِ السياسية منذ عام 2016 لتمكين البحث والتحقيق الأكاديمي الُمُستقل. .موضحةً أن هذه الحسابات لها صلات روسية وإيرانية. موقع التواصل الاجتماعي قال إنه التزم مع الكونغرس الأمريكي والمستخدمين بتقديمِ تحديثاتٍ ومعلوماتٍ منتظمة بشأنِ التدخلات الخارجية في الشؤونِ السياسية من خلالِ تويتر.

وأضافت الشركة، "قمنا بمشاركة أمثلة من هذه الأنواع من المحتوى المنشورة على تويتر من قِبل وكالة أبحاث الإنترنت IRA وزودنا الجمهور بإشعار مباشر إذا تفاعلوا مع هذه الحسابات."

تتألف مجموعات البيانات الكبيرة هذه من 3841 حسابًا منتسبًا إلى الجيش الجمهوري الإيرلند ، ونشأت في روسيا، و 770 حسابًا آخر، لها علاقة بإيران. وهي تشمل أكثر من 10 مليون تغريدة وأكثر من 2 مليون صورة وملفات GIF ومقاطع فيديو وبث بيريسكوب، بما في ذلك أقرب نشاط على Twitter من الحسابات المرتبطة بحملات التدخل السياسي، والتي يعود تاريخها إلى عام 2009.

وأعلنت الشركة اكتشاف تفاصيل حملة محاولة تأثير أخرى في شهر أغسطس متصلة بإيران.

وأوضحت الشركة، أنها ستصدر الأرشيفات الكاملة والشاملة للتغريدات والوسائط التي ترتبط بهذه العمليات التي تم الكشف عنهما سابقاً لجعل هذه البيانات متاحة بهدف تشجيع البحث المفتوح والتحقيق في هذه السلوكيات من الباحثين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم. وقالت الشركة إنها ملتزمة بفهم كيفية استخدام الجهات الفاعلة ذات النوايا السيئة لخدماتها. مؤكدة استمرارها في محاربة المحاولات الشنيعة للتأثير على تويتر.

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