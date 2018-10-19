إيران تشعل خلافا بين باكستان وإسرائيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلع خلافُ دبلوماسي بين باكستان وإسرائيل عقب انتشار خبر يدعي أن إسرائيل تستعدُ لاستخدامِ النووي ضد إسلام آباد. ليظهرَ من خلالِ تويتر في بيانٍ صدر بالتفصيل حول مئاتِ الحسابات المحظورة، أنها عمليةُ إيرانية.



حيث نشر awdnews.com نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي: "إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا بأية ذريعة ، فسوف ندمر هذا البلد بهجوم نووي". ليرد نظيره الباكستاني، أن "إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضاً".

وقد شاركت الحسابات التي أعلن عنها تويتر، روابط لـ awdnews.com ما يقرب الـ 330000 مرة في ما يبدو أنه جهد مدعوم من الدولة لتعزيز رؤية إيران في العالم. واستندت العملية الإيرانية إلى حوالي 100 موقع إخباري مزيف أخذوا رسائل مؤيدة للنظام وأعادوا تعبئتها.

وألمح وزير الدفاع السابق في باكستان إلى أنه خدع بالخبر الذي نشره موقع "إيه دبليو دي نيوز" والذي يزعم أن إسرائيل تستعد لضربات نووية ضد إسلام أباد.

ونفت إسرائيل نيتها شن هجوم نووي، لكن الحادثة سلطت الضوء على المخاوف من تأثير الأخبار المزيفة على أحداث العالم الحقيقي إضافة إلى القلق من إمكانية التلاعب بالانتخابات من قبل العمليات الإعلامية المدعومة من الكرملين.

يذكر أن تويتر أصدرت أرشيفًا يحتوي على أكثر من مليون تغريدة مرتبطة بـ 770 حسابًا مرتبطًا بإيران على مدار ست سنوات مرتبطة "بعمليات محتملة مدعومة من الدولة". وأصدرت منصة الرسائل القصيرة هذا الأسبوع الأرشيف الكامل لأكثر من عشرة ملايين تغريدة مرتبطة بعمليات التصيد الإيرانية والروسية. شملت تسعة ملايين تغريدة من 3841 حساب مرتبط بروسيا.

وكشف تحقيق لشركة FireEye عن سلسلة من وسائل الإعلام الشرعية والحملة التي يبدو أن أصولها وانتماءاتها غير واضحة. وكان من بين تلك الصحف "مطبعة جبهة الحرية"، وهي موقع إيراني، زعم أنه متجذر في الولايات المتحدة. وتم تغيير اسم الموقع الإلكتروني ليصبح "Berniecrats" دعماً للمرشح الرئاسي بيرني ساندرز.

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