إيران بوابة عبور الحشيش الأفغاني (مسؤول إيراني)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف إيراني جديد ، أقرب ما يكون من الاعتراف ، المدير العام لمكتب البحث والتدريب في مقر مكافحة المخدرات في إيران، حمید رضا صرامي، يقول صراحة إن 35 % من المخدرات التي يتم إنتاجها في أفغانستان يمر من خلال إيران.

ونقل موقع “إيران أمروز” قول صرامي لوكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية: إن إيران فيها مليونان و800 ألف مدمن مخدرات في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 64 عامًا”.

وأضاف أن هناك نحو 850 ألف مدمن إيراني تحت مظلة الرعاية والخدمات الصحية الآن في البلاد، موضحًا أن المخدرات تسببت في وفاة الكثيرين في إيران خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر الأفيون أكثر المخدرات تعاطيًا بين المدمنين الإيرانيين بنسبة 56.3 %، وهناك 156 ألف امرأة مدمنة في إيران.

ومن جهة أخرى تعد المخدرات أهم المصادر التى تعتمدها إيران لتمويل ميليشيات الحوثي ، بحسب تقارير صحفية

وحسب تلك التقارير ، فإن تجارة الحشيش ازدهرت فى عهد الانقلاب الحوثي، وكثف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق فى الأعوام الثلاثة الماضية، وزاد عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقا مفتوحة للعرض والطلب.

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