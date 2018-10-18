إيران: عقوبات أمريكا الجديدة قاسية

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

قالت إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، إن الحزمة الأحدث من العقوبات الأمريكية تعد "إهانة" للنظام العالمي، وهي نابعة من "عداء أعمى"، وكذلك "قاسية وجائرة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات على شركات على صلة بالباسيج، الجناح التطوعي للحرس الثوري.

وتشمل الشركات عدداً من البنوك فضلاً عن شركات صناعة وتعدين وتجارة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إسنا"، عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، وصفه العقوبات الجديدة بأنها "قاسية وجائرة".

وتعيد الولايات المتحدة بانتظام فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من اتفاق 2015 النووي في مايو. وتخطط الولايات المتحدة الشهر المقبل لفرض عقوبات على صناعة النفط والغاز الإيرانية.

وتعاني إيران بالفعل من أزمة اقتصادية، كما شهدت احتجاجات متقطعة خلال الشهور الأخيرة.

وقال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تغريدة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستهدف البنوك التي تسهل استيراد الأدوية والغذاء.

وقال في تغريدته "إدمان الولايات المتحدة لفرض العقوبات خرج عن السيطرة".

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