شركة هندية توقف استيراد النفط الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المدير المالي لريلاينس اندستريز الهندية، إن الشركة المالكة لأكبر مجمع تكرير في العالم أوقفت استيراد النفط الخام الإيراني، قبيل تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران.

وتعتزم واشنطن لفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني اعتبارًا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب ممارسات طهران العدائية وعدم التزامها بالاتفاقات الدولية، وخصوصا الاتفاق النووي.

وقال سريكانث: إن ريلاينس زادت مشترياتها من موردين آخرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، لتعويض الشحنات الإيرانية وهبوط كميات النفط الفنزويلي.

وانخفض إنتاج فنزويلا من النفط لأدنى مستوياته في 60 عاما، بعد سنوات شهدت قلة في الاستثمارات.

وقال سريكانث: "ما زلنا نتلقى "نفطا فنزويليّا"، لكنني أقول إن "الكميات" انخفضت".

وأضاف: "الإمدادات الإيرانية توقفت، لذلك تعين علينا البحث عن بدائل مثل خامات الشرق الأوسط، ونشتري أيضًا بعض الخامات الأمريكية".

وريلاينس، وهي شركة هندية عملاقة يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني.

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