صادرات نفط إيران تواصل الانخفاض مع اقتراب العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

أفادت بيانات خاصة بالناقلات ومصدر بالقطاع ، أن تركيا وإيطاليا هما آخر مشترين للخام الإيراني خارج الصين والهند والشرق الأوسط، في مؤشر جديد على أن الشحنات تتأثر كثيرا بالعقوبات الأمريكية الوشيكة.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون، أن إيران صَدرت 1.33 مليون برميل يوميا منذ بداية شهر تشرين الاول أكتوبر الجاري إلى الهند والصين، وتركيا والشرق الأوسط، ولم تَظهر أي سفن تـَنقل النفط الإيراني إلى أوروبا، بحسب رويترز.

غير أن مصدرا بالقطاع يتتبع الصادرات قدر الشحنات عند 1.5 مليون برميل يوميا، بما يشمل سفنا لم تظهر على نظام التتبع بالأقمار الصناعية ايه.آي.اس، من بينها ناقلة محملة بمليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.

يقل ذلك عن 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل نيسان، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران ويعيد فرض العقوبات، وتبرز الأرقام أيضا استمرار الانخفاض من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا المسجل في سبتمبر.

وفي الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول، بلغت صادرات إيران من الخام 1.1 مليون برميل يوميا في المتوسط، بحسب ريفينيتيف، وأقل من مليون برميل يوميا بحسب مصدر آخر في القطاع.





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