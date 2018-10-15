إحتجاجات في إيران بسبب الإقتصاد المتردي

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تصاعدت الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران، حيث تعالت الهتافات في حرم جامعة طهران ضد الرئيس الإيراني، #حسن_روحاني، أثناء إلقائه خطاباً بمناسبة انطلاق السنة الدراسية الجديدة.

وتزامنت احتجاجات الطلاب على غلاء المعيشة مع تنفيذ مدرسين إضراباً عن العمل في 76 مدينة، بسبب انفلات الغلاء والتضخم وتردي أوضاع التعليم، لينضم إليهم آلاف من سائقي الشاحنات المضربين عن العمل منذ أكثر من 3 أسابيع، احتجاجاً على تدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار، علماً أن وكالة "مهر" قد أفادت أن 1.8 مليون عامل خسروا وظائفهم في إيران في السنوات الخمس الماضية.

واتهم روحاني الإدارة الأميركية بسعيها إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار شعارات مناوئة لسياسته الاقتصادية، مطالبة إياه بأجوبة عن التضخم وارتفاع الأسعار



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