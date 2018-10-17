مقتل 60 عنصراً من حركة الشباب الصومالية بغارة أميركية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ذكر الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن ضربة جوية وجهها في الآونة الأخيرة لمتشددي جماعة الشباب الصومالية أودت بحياة 60 منهم.

وقال الجيش في بيان، إن الضربة التي نفذها الأسبوع الماضي قرب هارارديري في مقاطعة مودوغ في الصومال، أودت بحياة "قرابة 60 إرهابيا"، وذلك في أكبر ضربة ضد الحركة في نحو عام.

وأضاف البيان أنه وفقا لتقديرات القيادة، لم يصب أو يقتل أي مدني.

وشن الجيش الأميركي أكثر من 24 غارة جوية، منها غارات بطائرات بدون طيار هذا العام على الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تعد الأكثر دموية ضمن الحركات المتطرفة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

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