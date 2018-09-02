مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار ضخم هز العاصمة الصومالية مقديشو، ولم تعلن السلطات بعد عن التفاصيل، ولكن جماعة الشباب الصومالية الإرهابية تقاتل للإطاحة بالحكومة التي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.

وقال شاهد لوكالة رويترز إن دويا هائلا تردد فى مقديشو وارتفعت سحب دخان فى سماء المدينة، وقال شرطي لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحارى صدمت مديرية هولوداغ في مقديشو ،مضيفا أنه لم يتسن بعد معرفة ما إذا كان هناك ضحايا، ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.

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