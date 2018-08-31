إلقاء القبض على شبكة تابعة لجماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقى الجيش الوطني الصومالي، القبض على شبكة من جماعة الشباب الصومالية، كانت تنفذ عمليات قتل مخططة وتفجيرات في مدينة بارديرا التابعة لأقليم جذو غرب البلاد.

وقال وكيل أول فارح محمد توربع قائد الوحدة الـ49 للكتيبة العاشرة في الجيش وطني في تصريح بثته وكالة الأنباء الصومالية، إنه تم القبض خلال عملية أمنية مخططة على شبكة من حركة الشباب تضم عشرة عناصر.

وأضاف أن العناصر المقبوض عليهم اعترفوا بانتمائهم إلى صفوف الشباب الصومالية وارتكابهم لأعمال إجرامية داخل البلاد.

وكان الجيش الصومالي قد ألقى القبض قبل يومين على عشرين من عناصر الشباب الصومالية خلال عملية أمنية نفذها في مدينة مركا التابعة لإقليم شبيلي جنوبي البلاد.

يذكر أن الجيش الصومالي يقاتل جماعة الشباب منذ عام 2007، ورغم طرد عناصر الشباب الصومالية من العاصمة مقديشو في أغسطس 2011 وخسارتهم غالبية معاقلهم في عموم البلاد، إلا أنهم لا يزالون يحتلون مناطق نائية في الجنوب والوسط، حيث يستخدمونها كنقاط انطلاق لهجمات لاسيما في العاصمة مقديشو.



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