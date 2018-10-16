وزير الخارجية الامريكي بومبيو يزور تركيا الاربعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة ( أ ف ب )



يزور وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تركيا الاربعاء قادما من السعودية حيث أجرى محادثات تمحورت حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقد أوفد الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزير خارجيته الى الرياض، حيث التقى العاهل السعودي وولي العهد وبحث قضية اختفاء الصحافي خاشقجي. وشدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقباله بومبيو على أن البلدين "حليفان قويان وقديمان".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين في الرياض بعد لقاء بومبيو مع نظيره السعودي عادل الجبير أن بومبيو "كرر قلق الولايات المتحدة حول اختفاء جمال خاشقجي"، وأن بومبيو والجبير اتفقا "على ضرورة إجراء تحقيق معمق وشفاف ومناسب".

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