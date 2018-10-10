مقتل 4 أشخاص بانهيار مبنى سكني في المنامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن أربعة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى سكني من طابقين في المنامة كما أسفر الحادث عن إصابة 32 شخصا.



وأضافت الوزارة على تويتر أنّ ”الدفاع المدني يواصل أعمال البحث والإنقاذ في موقع المبنى السكني المنهار بمنطقة السلمانية و تمكّن من انتشال 3 جثث فيما توفي شخص آخر بالمستشفى متأثرا بإصابته“.



وأفادت وزارة الصحة بأنها فور وصول المصابين تم تفعيل خطة الطوارئ وتقديم العلاج من خلال فرق الحوادث والإصابات البليغة، بالتنسيق مع مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع المصابين الـ32 يتلقون العلاج اللازم، ووصفت حالاتهم بالحرجة والبليغة، من كسور وحروق.

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