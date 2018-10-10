إصابات بانهيار مبنى سكني في البحرين

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصيب نحو 20 شخصاً في انهيار مبنى سكني في العاصمة البحرينية ، بحسب وزارة الداخلية البحرينية

وأضافت الوزارة في بيان على حسابها على تويتر أن الحادث وقع في منطقة السلمانية وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وأوضحت "ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطاً وفردا و19 سيارة إسعاف، تباشر إجراءاتها لإنقاذ المصابين اثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية والمعلومات تؤكد نقل 20 مصاباً للمستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة".

وقالت "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار اسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام والجهات المختصة تتابع إجراءاتها في موقع الحادث".

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