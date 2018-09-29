قوة شرق اوسطية لمواجهة انشطة ايران ومكافحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن على ضرورة هزيمة تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، وإنهاء الصراعات في سوريا واليمن وتأمين العراق ووقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت.

واضافت نويرت إن الاجتماع ناقش مسألة إقامة "تحالف استراتيجي شرق أوسطي" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بومبيو شدد على ضرورة هزيمة تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، وإنهاء الصراعات في سوريا واليمن وتأمين العراق و"وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة".

وأفادت الوزارة في بيان "اتفق جميع المشاركين على ضرورة مواجهة التهديدات الموجهة من إيران للمنطقة والولايات المتحدة".

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