إيران تقر بتأثر طيرانها سلباً بالعقوبات

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)



اعترف مدير عام مطار إقليم فارس جنوب إيران رضا بديعي فرد، بتداعيات وخيمة أصابت قطاع الطيران جراء العقوبات المفروضة على بلاده، مشيرا الى ان العقوبات الأميركية أخرجت 50% من أسطول الطيران الإيراني عن الخدمة، بحسب ما نَقلت عنه وكالة تسنيم الايرانية.



وأضاف المسؤول الإيراني أن الهبوط الاضطراري المتكرر للطائرات الإيرانية جراء الخلل الفني يتزايد مع عجز قدرات الصيانة.



وبحسب الوكالة فإن حوادث الطيران الإيراني منذ عام 1990 بلغت أكثر من 200 حادث متسببة بوفاة أكثر من 2000 شخص.

وأجهزت العقوبات على حلم إيران بتحديث أسطولها، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وبعد أن أبرمت طهران اتفاقيات بقطاع الطيران بالعام 2015 تسبب احجام البنوك العالمية عن التمويل في تعقيد هذا الملف برمته، لتأتي العقوبات الأميركية المرتقبة الشهر المقبل لتقضي تماما على حلم تحديث الطائرات.

ويقدر عدد الطائرات الإيرانية بنحو 256 طائرة مدنية منها نحو 150 طائرة تعمل بمعدل عمر 20 سنة تقريبًا، وهو معدل مرتفع جداً يعكس تأثير الحظر الاقتصادي الذي منع من تطوير الأسطول.

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