مدعي عام إيران يهدد بإعدام المضربين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

هدد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري سائقي الشاحنات المضربين في طهران بالإعدام بتهمة تهديد الأمن القومي.



من جهة أخرى وصف نوابٌ في التيار المتشدد لوسائل ِ إعلام ٍ إيرانية إضرابَ سائقي الشاحنات بأنه الأكثر خطورة من بين كل الإضرابات العمالية المستمرة لأنها أسهمت بشل الحياة الاقتصادية.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران والعشرات من المدن الأخرى إضرابات عامة لتجار الاسواق شلت الحياة التجارية وكذلك لسائقي الشاحنات التي أثرت سلبًا وبشكل كبير على نقل البضائع والسلع بين أرجاء البلاد.

وبدأت منذ صباح الاثنين قطاعات واسعة من سوق طهران وأسواق مختلف المدن الإيرانية إضرابًا عن العمل حيث عزف أصحاب المحلات عن فتح متاجرهم، في الوقت الذي اتخذت القوات الامنية منذ أيام تدابير واسعة لمنع وقوع الإضراب.

وفي طهران، أغلقت أسواق بيع المفروشات والمسكوكات والمجمعات التجارية وأصحاب المحلات في مناطق غربها والمتاجر والمجمعات التجارية بجنوبه.

كما إنضم التجار في عشرات المدن ومنها مشهد وتبريز وكرمانشاه وسنندج وزاهدان وأروميه وكرج وجرجان وزنجان وأراك وبانه ومريوان وسقز وباوه وبرازجان وكازرون وكنارك وجابهار وهيرمند ومياندوآب وسردشت وبيرانشهر وإيرانشهر وسراوان الى المضربين.

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