الناتو يتعهد بمواجهة تهديدات ايران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عَبَّر حلف شمال الأطلسي عن قلقه من أنشطة إيران التي تهدد استقرار المنطقة والدول المجاورة واستمراراها في دعم مجموعات مسلحة في دول عدة. يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي التي قال فيها إن بلاده تمر بظروف عصيبة في ظل العقوبات الأمريكية والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب الإيراني.

امين عام الحلف الاطلسي قال ان الحلفاء يعملون من أجل مواجهة نشاطات الاستخبارات المعادية التي تهدد الاستقرار وتدعم الإرهاب.

وأكد خامنئي، في ملتقى ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، في ملعب "آزادي" بطهران، وبثت على التلفزيون الإيراني مباشرة، أن "الشعب الإيراني سيصفع الولايات المتحدة ".

واعتبر المرشد الإيراني الضغوط الأميركية بأنها تأتي في إطار "الدعاية الإعلامية والحرب الناعمة"، قائلاً إن "الصورة التي يروجونها عن إیران مشوهة للغایة".

وأضاف: "علمتُ أن الرئیس الأمیركي قال لبعض المسؤولين الأوروبيين إن النظام الإیرانی سیُقضي علیه بغضون 3 شهور".

كما أشاد المرشد الإيراني بدور ميليشيات الباسيج وكرر دعوته لهم بمواجهة التهديدات ضد النظام من مبدأ "حرية إطلاق النار بقرار فردي"، وهو مصطلح عسكري قوبل بانتقادات كثيرة خاصة أنه يمنح هذه الميليشيات الحرية المطلقة في تصفية كل من يرونه معارضاً للنظام بما فيها حملات الاعتقالات والتعذيب ضد النشطاء أو مواجهة النساء وقمع الاحتجاجات السلمية.

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