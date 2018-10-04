ستولتنبرغ: على روسيا وقف سلوكها المتهور

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بتقوية دفاعات الحلف في مواجهة هجمات على شبكات كمبيوتر قالت بريطانيا إن المخابرات العسكرية الروسية دبرتها.

ستولتنبرغ قال خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن بريطانيا وهولندا لديهما أدلة على تورط روسيا في هجمات إلكترونية, داعيا روسيا الى وقف سلوكها الذي وصفه بالمتهور.

و تابع ستولتنبرغ "روسيا يجب أن توقف نمط سلوكها المتهور بما في ذلك استخدام القوة ضد جيرانها ومحاولة التدخل في عمليات الانتخابات وحملات التضليل واسعة الانتشار".

وأضاف ستولتنبرج في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لبحث قدرات جديدة على شن هجمات على الإنترنت "الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته وقدراته على الردع من أجل التعامل مع تهديدات مختلطة تشمل هجمات على الإنترنت".

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