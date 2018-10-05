فرنسا تنفذ ضربات جوية في بوركينا فاسو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

نفذت القوات الفرنسية ضربات جوية في شمال بوركينا فاسو ليل الأربعاء بعد أن هاجم عشرات الارهابيين وحدة للشرطة في منجم ذهب محلي.

وتصعد جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجماتها في منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا، وهو ما يبرز المصاعب التي تواجه الأطراف الدولية في استعادة الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو إن شرطيا قتل وأصيب آخر في هجوم على الشرطة في منجم إيناتا للذهب في منطقة سوم الشمالية شنته مجموعة كبيرة من الإرهابيين المدججين بالسلاح.

وقال الجيش الفرنسي في بيان إن قواته تدخلت بطلب من السلطات المحلية لملاحقة المهاجمين وأرسل طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج من قاعدة في النيجر المجاورة.

وقال البيان ”رصدت الطائرة المسيرة صفا من الدراجات النارية يغادر المنطقة في اتجاه الشمال. بعد مراقبة المجموعة والتأكد من أنها إرهابية نفذت الطائرتان الميراج كلتاهما الضربات“.

وذكر متحدث باسم الجيش أن الضربات استهدفت 15 دراجة نارية لكن ما زال من غير الممكن تحديد عدد القتلى.

مصدر الصورة: euronews

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