ما الذي كشفه الحديث عن امكانية اعتقال سفيان بن قمو؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

نفى قائد غرفة عمليات الكرامة في ليبيا اللواء ركن عبد السلام الحاسي اعتقال الجيش الليبي لسائق اسامة بن لادن سفيان بن قمو مؤكدا ان كل ما يتردد حول اعتقاله عار تماما من الصحة.

وبغض النظر عن تطورات هذا الملف فان ما سرب اعاد الى الواجهة فرع القاعدة في شمال افريقيا و ارتباطه بتنظيم القاعدة الأم.

يكفي ان نطلع على تاريخ سفيان بن قمو القيادي في القاعدة الذي عمل سابقا في احدى شركات بن لادن قبل ان يسجن في غوانتنامو في العام 2007 ونقارنها مع آخر المعلومات عنه ولاسيما تزعمه أنصار الشريعة في درنة لندرك مستوى افرع القاعدة في شمال افريقيا.

فحال هذا الفرع يسيرعكس امنيات زعيم القاعدة ايمن الظواهري الذي لطالما دعا افرع القاعدة الى وحدة.

بن قمو الذي عمل فور خروجه من السجن على جمع الشتات القاعدة من خلال انصار الشريعة التابعة لها عاد و حلها بعد سنتين من تأسيسها في العام 2014 واعلن اندماجها بما يعرف مجلس شورى درنة المعروف بولائه للقاعدة ايضا.

باختصار فرع للقاعدة فاقد للهوية و مبني على مجرد تشرذمات تجمعها المصالح بعيدا من العقائدية والخطط الممنهجة.

تركيبة ان دلت على شيء فهي تدل على انقطاع تام بين تنظيم القاعدة الام وفرعها في شمال افريقيا تاركة المجال امام استنسابيات اشخاص يرفقعون لوائها من دون اي ولاء لمجرد تحقيق مصالح شخصية.

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