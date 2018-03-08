الظواهري يدعو إلى محاربة فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى مقاتلة الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي. جاء ذلك في شريط نشرته مجموعة "سايت" الأمريكية بعنوان "فرنسا قد عادت يا أحفاد الأسود"، مدته نحو سبع دقائق ولا يتضمن أي إشارة إلى تاريخه.

وقد تعرضت السفارة الفرنسية ورئاسة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو لهجمات الجمعة. وأسفر هذا الهجوم المزدوج المتزامن عن سبعة قتلى وأكثر من 80 جريحا في صفوف قوات الأمن. بينما تم قتل تسعة متشددين.

ولم يشر خليفة أسامة بن لادن إلى هجمات "واغادوغو" الأخيرة التي تبنتها إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة والتي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي. وسبق لأيمن الظواهري أن هدد فرنسا في رسائله، كما في سبتمبر الماضي حين دعا في المغرب العربي وأفريقيا إلى محاربة الفرنسيين.

وينتشر نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل في إطار عملية برخان لمحاربة المتشددين إضافة إلى قوات خمس دول هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد

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