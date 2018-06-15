مقتل ارهابي من القاعدة في غارة امريكية في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنتْ القواتُ الأمريكيةُ بالتنسيقِ مع الجيشِ الوطني الليبي غارةً جويةً دقيقة استهدفت مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة، جنوب مدينة بني وليد، وفق ما ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية المتمركزة في افريقيا.

وأضافت القيادة أن الغارة أسفرت عن قتل أحد الإرهابيين، مشيرة إلى أنها جاءت ضمن جهودها للتصدي وشل حركة التنظيم في بلاد المغرب العربي.

وتعد الغارة الامريكية هي الثانية من نوعها ضد تنظيم القاعدة في ليبيا، فقد شنت مقاتلات امريكية غارة جوية في الـ 24 من شهر مارس 2018 ، أدت إلى مقتل موسى أبو داود ، وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في ليبيا.

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