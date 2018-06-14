شاهدوا عمليات تحرير درنة من الارهاب

أخبار الآن | درنة - ليبيا (جمال لعريبي)

تشهد درنة الفصل الأخيرة من قصة تحريرها... صور حصرية لعمليات الجيش الوطني الليبي الذي أعلن سيطرته على معظم أحياء المدينة، وأوضح أنه يقوم الآن بعمليات تمشيط ومطاردة لعناصر الفلول الإرهابية، قبل الإعلان عن استعادة المدينة بشكل كامل.

اشتباكات يخوضها الجيش الوطني الليبي في بعض الجيوب المتبقية في درنة بعدما دك حصون داعش داخل المدينة و سيطر على معظم احيائها

عمليات التمشيط و مطاردة فلول داعش هي المهمة القادمة بعدما تمكنت قوات الجيش الليبى، من تحرير حى شيحا الشرقى والقلعة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة شرق البلاد.كمادعا الجيش الوطني الليبي العائلات التي نزحت من المدينة للعودة إلى منازلها في المناطق المحررة..كما حذر المواطنيين من خطر الألغام والمفخخات وعدم التعامل مع الأشياء المشبوهة وتقييد الحركة حتى تفرغ الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسيا.

قصة نهاية داعش في درنة تكتب تفاصيلها هنا بالاحياء التي تمت اعادة السيطرة عليها وسط زغاريد النساء و ترحيب العائلات بالقوات الليبية التي تسعى الى تطهير المدينة من براثن الارهاب.

اقرأ أيضا:

الجيش الليبي يرسل مواد غذائية إلى المناطق المحررة في درنة