الجيش الليبي يرسل مواد غذائية إلى المناطق المحررة في درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة، الثلاثاء، قوافل من المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة درنة.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فأن الجيش أرسل قوافل عاجلة تحوى على سلع تموينية ومواد غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالمدينة، ويأتى ذلك بعد تحرير معظم أحياء ومناطق المدينة.

جدير بالذكر أن شعبة الإعلام الحربي رصدت، في وقت سابق، فرار الجماعات الإرهابية تحت وطأة نيران قوات الجيش أثناء اقتحام أحد أهم أحياء المدينة، مضيفة أن الجيش يقوم حاليا بتمشيط منطقة شيحا الشرقية بعد اعلانه السيطرة عليها بشكل كامل السبت الماضي.

وفي سياق متصل، قال بهاء الكواش، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن المنظمة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المدنيين فى درنة، وتوعيتهم بمخاطر مخلفات الحرب عبر "غرفة طوارئ"، وذلك بالتزامن مع المعارك التى يخوضها الجيش الليبى لتحرير المدينة من الإرهابيين.

وأضاف الكواش، فى تصريحات لموقع العين الإخباري، ان الهلال الأحمر الليبي يعمل توزيع المساعدات الغذائية على أهالي درنة، متابعا انه تم توزيع نحو 1000 حقيبة غذائية على المدنيين، موضحا ان المنظمة الأهلية تقوم بحصر نازحى المدينة الساحلية عبر غرفة الطوارئ، مضيفا أنه تم رصد عدد كبير من العائلات عادت إلى درنة، وعدد أخر مازال خارجها ينتظر انتهاء المعارك للعودة إليها.

وأشاد الكواش بعمل الهلال الأحمر سواء للمدنيين داخل درنة أو خارجها، موضحا أن دخولهم درنة، رغم المعارك الدائرة، جاء استجابة للوضع الإنساني، وتلبية مطالب الأهالي.

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