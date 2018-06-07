أمريكا تعلن تصفية قيادات بارزة لداعش في ليبيا

أخبار الآن | بني وليد - ليبيا (متابعات)



أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الأفريكوم)، أنها نفذت ضربة جوية دقيقة في ليبيا، أسفرت عن قتل قيادات بارزة لتنظيم داعش في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد، هذا ونفت الافريكوم سقوط ضحايا من المدنيين في هذه الضربة.

وقالت الأفريكوم في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت مساء الأربعاء، إن القوات الأميركية وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، نفذت غارة جوية شديدة الدقة فجر اليوم، أسفرت عن قتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش قرب مدينة بني وليد"، نافية سقوط ضحايا من المدنيين في هذه الضربة.

وقتل 4 إرهابيين في هذه الغارة الجوية التي استهدفت المركبة التي كانت تقلّهم، أبرزهم عبد العاطي الشتيوي بوسته الملقب بـ" الكيوي" الذي يعد أحد أكبر قيادات تنظيم داعش في مدينة سرت قبل فراره منها، بعد تحريرها في ديسمبر 2016 من طرف قوات "البنيان المرصوص" بإسناد جوي أميركي، إلى جانب معاونيه وهم: محمد ونيس أبوستة وسليم أحويته ومعتوق المستيره.

اقرا ايضا