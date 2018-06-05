الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75 في المئة من درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على خمسة وسبعين بالمائة من مساحة درنة، مشيرا إلى استمرار مطاردة فلول الإرهابيين في المدينة.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، بيانها الثالث والذي أوردت فيه أن قوات الجيش الليبي سيطرت صباح اليوم على أكثر من 75% من مدينة "درنة".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش الليبي مازالت تطارد ما تبقي من فلول الجماعات الإرهابية داخل المدينة.

وطالب بيان الجيش المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق مؤخرا عملية عسكرية في "درنة" لتحريرها من قبضة تنظيمات إرهابية تسيطر عليها منذ 2011.

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