واشنطن: أيدي طهران ليست نظيفة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت الولايات المتحدة إيران بأن "أيديها ليست نظيفة" , وذلك خلال مواجهتها دعوى ايرانية لفك تجميد مليارات الدولارات الايرانية التي خُصصت لضحايا الإرهاب الأميركيين.



وقال المسؤول القانوني في الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك لمحكمة العدل الدولية إن كبار قادتها يشجعون الإرهاب ويروجون له وينتهكون الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح.

وأضاف فيسيك "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم ايران للإرهاب العالمي (...) وأفعال ايران السيئة تتضمن دعم تفجيرات ارهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".

وأشار الى أن استخدام ايران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "اساءة" للعملية القضائية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن دعم ايران للارهاب العالمي يجب أن يُسقِط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي , في اشارة الى عمليات تفجير وخطف طائرات حدثت في وقت سابق.

ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها ادارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي.

وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحكامها ملزمة لكن لا آلية لديها لفرض تنفيذها.

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