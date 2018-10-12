مقتل ثلاثة جنود بانفجار في شمال غرب باكستان

أخبار الآن| بيشاور - باكستان -(ا ف ب)

قتل ثلاثة جنود باكستانيين واصيب خمسة بانفجار قنبلة بجانب طريق في المناطق القبلية بشمال غرب باكستان المحاذي لافغانستان، وفق ما افاد مسؤولون.

وقالت المصادر التي لم تشأ كشف هويتها ان الجنود كانوا يقومون بعمليات بحث روتينية في وزيرستان الجنوبية، احد الاقاليم القبلية، حين وقع الانفجار.

ولم تتبن اي جهة الهجوم.

وشكلت المناطق القبلية لفترة طويلة منطقة نشاط لمتمردي طالبان والقاعدة. وباتت احد رهانات "الحرب على الارهاب" اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وتتهم الولايات المتحدة باكستان بالتساهل مع وجود معاقل للمتمردين على اراضيها، لكن اسلام اباد تنفي ذلك.

واستهدفت هجمات عدة في الاشهر الاخيرة قوات الامن الباكستانية في شمال غرب البلاد، وكذلك في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) المحاذية ايضا لافغانستان.

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