إسبانيا تنقذ 35 مهاجرا بالمتوسط

أخبار الآن | إسبانيا - (أ ف ب)

انتشلت أجهزة ُ الإنقاذ ِ الإسبانية جثثَ ثلاثة مهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء في مياه المتوسط وأنقذت 35 آخرين كانوا في قارب مجاور يوشك على الغرق.

وصرحت المتحدثة باسم جهاز الإنقاذ البحري أن فرق الإنقاذ كانت تبحث عن 18 آخرين قال المهاجرون الذين تم إنقاذهم، إنهم كانوا على القارب الذي غادر الناظور شمالي المغرب متجها إلى إسبانيا وعلى متنه 56 شخصا.

وأضافت أن "طائرة تابعة لجهاز الانقاذ البحري رصدت قاربا يوشك الغرق تنتشر حوله الجثث في بحر البوران" في إشارة إلى المنطقة التي تقع أقصى غرب المتوسط.

وذكرت أن المهاجرين الذين تم انقاذهم نقلوا الى ميناء ألمرية جنوب إسبانيا.

وشهد المغرب تدفقا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا معظمهم على قوارب متجهة إلى أسبانيا أو عبر جيبي سبتة ومليلة في شمال أفريقيا.

ووصل ما يزيد على 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية العام، بينهم نحو 35 ألف شخص بحراً، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

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