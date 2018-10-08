إسبانيا تنقذ حوالي 1200 مهاجر خلال يومين

أخبار الآن | إسبانيا - (أ ف ب)

أنْقَذَ خَفَرُ السواحل الإسباني حوالي ألفٍ ومئتي 1200 مهاجرٍ غيرِ قانوني، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، البوابةُ الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا. وقال جهاز خفر السواحل إن الإنقاذ البحري أنجد السبت والأحد، ألفا ومئةً وواحدا وثمانين شخصاً كانوا على متن ثلاثين زورقاً. وأصبحت إسبانيا هذا العام أولَ بوابة للهجرة غير القانونية، بعد أن أغلقت إيطاليا حدودها إلى حدّ كبير.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألفًا بحراً ونحو خمسة آلاف برًا عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتشكّل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا الذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف. وقضى أو فُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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