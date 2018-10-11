حادث خلال إطلاق صاروخ روسي على متنه رائدا فضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقع، اليوم الخميس 11 أكتوبر/ تشرين الأول، حادث خلال إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي، كان على متنه رائدا فضاء روسي وأمريكي، حسب ما ذكرت رويترز. وأوضح المصدر أن الصاروخ الروسي كان في طريقه لمحطة الفضاء الدولية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.

وتابع أن رائدي الفضاء على قيد الحياة وسيعودان إلى الأرض في هبوط اضطراري ربما في كازاخستان. وكان على متن الرحلة، التي انطلقت من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

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