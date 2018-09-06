روسيا تقول إن التسرب في محطة الفضاء قد يكون تخريبا متعمداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدأت روسيا تحقيقا موسعا إثر تسرّب للأوكسجين حصل الأسبوع الماضي في مركبة "سويوز" ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية قد يكون ناجما، في رأيها، عن ثغرة استحدثت عمدا. وقال ديمتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس": "ندرس احتمال مشكلة وقعت على الأرض. لكن هناك فرضية ثانية لا نستبعدها وهي تدخّل متعمّد حصل في الفضاء".

وأوضح: "جرت محاولات عدة لإحداث ثقب" في مركبة "سويوز ام اس-09" الملتحمة بالشق الروسي من محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أنه يبدو أن الثغرة استحدثتها "يد مترددة".

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ووفقا لموقع "دايلى ميل" البريطاني، فقد تم اكتشاف "الكسر الصغير" الذى يعتقد أنه يبلغ حوالى 2 ملم فى محطة الفضاء الدولية التى تبلغ تكلفتها 150 مليار دولار بعد أن لاحظ رواد الفضاء حدوث انخفاض فى الضغط يوم 29 أغسطس/آب.

وساد فى البداية اعتقاد بأن التسريب نجم عن اصطدام نيزك صغير، لذا سارع رواد الفضاء لإستخدام شريط لمعالجة تسرب الهواء بعد حدوث فقدان طفيف للضغط، ومع ذلك، أظهرت التحقيفات الأولية بأن الثقب ناتج عن تهتك من داخل المركبة وليس خارجها.

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