روسيا تبدأ بإعداد رائدي الفضاء الإماراتيين للرحلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر مركز إعداد رواد الفضاء الروسي عن بدء تجهيز رائدي الفضاء الإماراتيين لأول رحلة فضائية لهما، ومن المقرر أن تكون على متن مركبة "سويوز أم أس" الفضائية.

ويبدأ تدريب الطيار العسكري هزاع علي المنصوري وخبير تكنولوجيا المعلومات سلطان سيف النيادي تحضيرا للرحلة الفضائية بعد أن اختارتهما اللجنة الطبية في نهاية الشهر الماضي.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن، اسمي رائدي فضاء عرب يتم ترشيحهما للالتحاق برواد الفضاء على المحطة الفضائية الدولية، وهما فزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وجاء في بيان مركز تدريب رواد الفضاء: "تبدأ اليوم أعمال تدريب مواطني الإمارات العربية المتحدة كمشاركين في الرحلة الفضائية لسفينة الفضاء "سويوز ام س" إلى الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، والتي من المقرر أن تجري في عام 2019، وسيباشر أعمال التدريب اثنان من المرشحين".

وقد خضع المواطنان الإماراتيان لفحوصات طبية مكثفة تولى إجراؤها متخصصون في مركز طب الطيران التابع للاتحاد للطيران في يونيو الماضي وذلك ضمن عملية الاختيار للمرشحين.

كما تولت الاتحاد للطيران كذلك إجراء التقييمات الطبية لما يصل إلى 95 مترشحاً من "مركز محمد بن راشد للفضاء" تأهلوا للقائمة الأولية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية بمجموعة الاتحاد للطيران: "تفخر مجموعة الاتحاد للطيران بأن تدخل في شراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وأن تقوم بهذه المساهمة الهامة ضمن المبادرة الوطنية التي سنرى من خلالها أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ينطلقون إلى الفضاء للمرة الأولى. ونتقدم بأطيب التهاني إلى هزاع وسلطان ونتمنى لهما خالص التوفيق والنجاح مع استعدادهما للقيام بالمهمة الموكلة لهما".

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