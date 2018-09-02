مفاجأة بطقس الإمارات هذا الموسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بالرغم من حرارة الطقس المرتفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف. إلا ان بعض المناطق قد شهدت هبوطا شديدا في درجات الحرارة قد تشير الى تحسن حالة الطقس في الأيام المقبلة. وقد سجلت قرية "الدمثا" القريبة من مدينة العين أقل درجة حرارة هذا الموسم في الإمارات العربية المتحدة حيث وصلت الى 21.8 درجة مئوية يوم السبت الموافق الأول من شهر سبتمبر. فيما سجل "جبل جيس" بإمارة رأس الخيمة ثاني أقل درجة حرارة حيث وصلت الى 23 درجة مئوية.

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وبالرغم من وصول بعض المناطق الى درجات حرارة عالية وصلت الى حوالى 50 درجة مئوية خصوصا في شهر يوليو، إلا أن هبوط درجات الحرارة في وقت مبكر قد يشير بأن فصل الشتاء المقبل قد يشهد بعض البرودة. وتشير التقارير الواردة من المركز الوطنى للأرصاد الى ان الأجواء ستظل حارة نوعا ما في الأيام المقبلة حيث ستتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وستصل نسبة الرطوبة بحد أقصى الى 88% في المساء. وقد أضافت التقارير بأن هناك غيوما سوف تظهر في بعض الأحيان. بالإضافة الى رياح خفيفة إلى معتدلة ستنشط خلال النهار، وقد تتسبب في تزايد الغبار فوق بعض المناطق الشمالية والشرقية.

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