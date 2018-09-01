مدارس الإمارات تستقبل 1.1 مليون طالب وطالبة غداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يتوجه قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة بدولة الإمارات إلى مقاعد الدراسة، الأحد، إيذانا ببدء العام الدراسي 2018/2019.

يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم الإماراتية خلال الفترة الماضية، لتحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد، وبما يكفل استقرار المجتمع المدرسي وسير العملية التعليمية بيسر وسهولة في 616 مدرسة حكومية على مستوى دولة الإمارات.

وهنأ حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات، الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية وجميع كوادر الميدان التربوي وأولياء أمور الطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

ودعا إلى تكثيف الجهود للمضي قدما في تطوير المنظومة التعليمية في الإمارات، ضمن المدرسة الإماراتية، ما يتطلب مضاعفة الجهود ومواصلتها تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة المتصلة بالتعليم.

وأثنى الحمادي على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وحرصها على تفرد دولة الإمارات بمنظومة تعليمية مواكبة لمتطلبات نهضتها الحضارية المشهودة، وقدرتها على تلبية استحقاقات المستقبل عبر تخريج أجيال تمتلك مهارات عصرها متسلحة بأجود وأعرق المعارف.

المزيد:

فرنسا تحظر استخدام الموبايلات في المدارس

وأوضح أن منظومة التعليم في الإمارات قطعت أشواطا عدة من التطوير والتحسين المستمرين، وهو ما بات ينعكس على المخرجات التعليمية للمدرسة الإماراتية، وينسجم بدوره مع أجندة الإمارات وخططها للانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي وفقا لأسس راسخة وعصرية تختزل في ثناياها أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة.

وقال الحمادي إن فرق عمل وزارة التربية والتعليم انتهت من جميع الاستعدادات والترتيبات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية جاذبة ودامجة للطلبة مع مطلع العام الدراسي، وبما يضمن توفير كل المتطلبات لتهيئة الطلبة لخوض غمار عامهم الدراسي الجديد متسلحين بالدافعية والشغف.

وأكد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور؛ لما لهما من دور محوري وحيوي في دفع عجلة تطوير التعليم في الإمارات.

وشدد على أن تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى مع أولياء الأمور له بالغ الأثر في تحسين البيئة التعليمية والتربوية في المدرسة الإماراتية.

المزيد:

اقرأ أيضا :

"خليفة الإنسانية" تواصل إغاثة متضرري فيضانات السودان