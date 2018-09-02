13 مدرسة خاصة جديدة تفتح أبوابها اليوم في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بدورها كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن افتتاح 13 مدرسة جديدة في دبي العام الدراسي الجديد 2018-2019، بطاقة استيعابية حوالي 17 ألف مقعد في المرحلة الأولى، و24 ألف مقعد خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ تطبق مناهج تعليمية متنوعة تشمل الأمريكي والبريطاني والهندي والبكالوريا الدولية.

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إن منظومة المدارس الخاصة في دبي تحظى بتنوع فريد في الخيارات التعليمية والتي نادراً ما تتوافر في أي مكان آخر، حيث يوجد في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً تتوزع في مناطق مختلفة بالمدينة وتقدم الكثير من الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور.

وأشار الكرم إلى أن افتتاح 13 مدرسة خاصة جديدة العام الدراسي الحالي 2018- 2019م، بما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة المدارس الخاصة في دبي يشكل امتداداً لمعدلات نمو ملحوظة في أعداد المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين..

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