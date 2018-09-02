العودة للمدارس.. ترند مواقع التواصل وغوغل يحتفل بالمناسبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع بدء العام الدراسي، تفتح كل أسرة بابا واسعا على المستقبل، ونوافذ أمل بغد أفضل للنشء الجديد، وهذه ليست مناسبة اعتيادية، إذ أن بدء الموسم الدراسي يحمل معه أيضا هموما وأعباء يتكبدها المعلمون وأهالي الطلاب مناصفة بينهم.

هموم لا تتعلق بالنواحي العلمية فحسب، بل يأتي معها الهم التربوي، فالمدرسة تورث الأخلاق أولا ويأتي العلم مكملا لها، مثلها مثل البيت، ومع كل مرحلة تولد وتنمو ذكريات جميلة سبق لكل منا أن حملها في قلبه.

هذا العام ومثلما هي العادة كان لبدء الكرنفال الدراسي في مظم الدول العربية وقع على ساحة والواقع والعالم الإفتراضي على حد سواء، فقد احتفت به صفحات الإنترنت على اختلاف تواجهاتها، وعموم مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد احتفى بهذه المناسبة محرك البحث الشهير "غوغل" من خلال رسم لطيف يعبر عن فرحة العودة للمدارس.

كما وتداول ناشطون على موقع توتير مجموعة من الوسوم المتعلقة بالأمر ذاته، معبرين من خلالها عن مشاعر تراوحت ما بين التفاؤل والحذر والفرح والإهتمام. وقد تصدر وسم #العوده_للمدارس القائمة، يليه وسم #العام_الدراسي_الجديد، ثم وسم #اهلا_بالعام_الدراسي وآخرها كان وسم #عوده_الطلاب_والطالبات. جميعها تناولت همة الجمهور في استقبال العام الدراسي الجديد.

التعليقات والمشاركات التي أحاطت بمناسة العودة للمدرسة حملت كذلك جرعة كبيرة من الطرافة والفكاهة، وكل أطلق لنفسه العنان للتعبير بطريقة مضحكة وذكية ومبتكرة.

الى ذلك نشرت مجموعة من الصحف والمواقع الإماراتية صورا التقطت في الساعات الأولى من صبيحة أول يوم في العام الدراسي وفقا لتقويم الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أنه قد توجه قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة بدولة الإمارات إلى مقاعد الدراسة، الأحد، إيذانا ببدء العام الدراسي 2018/2019. كما استقبلت 30 ألف مدرسة منها 26 ألف مدرسة حكومية و4 آلاف مدرسة أهلية، في السعودية، يوم الأحد 02 سبتمبر/أيلول، نحو 6 ملايين طالب وطالبة بعد إجازة دامت 95 يوماً وذلك بعد أن أكملت المدارس الاستعدادات الخاصة لبدء الدراسة.

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