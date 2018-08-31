مبادرة ثقافية لتوصيل "الكتب لكل بيت إماراتي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحقق حساب Book store uae، على انستغرام في الإمارات شعبية متزايدة، في الوقت الذي قرر فيه فريق من خمسة شبان وشابات، القيام بمبادرة ثقافية وجعلوا شغفهم بالكتب أساس المشروع. وينشر الحساب بشكل منتظم مختارات من الأدب والشعر والفكر والفن ، ويتفاعل مع القراء بمختلف مستوياتهم الثقافية والعمرية،

ووضع الحساب شعار "الكتب لكل بيت إماراتي"، ويوجه هؤلاء البعض للاطلاع على كتب بعينها بحسب اهتماماتهم، أو يسعون للبحث عن عناوين يطلبها منها متابعيهم، ويقيمون أنشطة ثقافية بين الحين والآخر.

ويقول مدير الحساب، أيمن اسماعيل لـ 24: "بدأنا هذه المبادرة منذ عام، إذ لفت انتباهنا اتجاه المجتمع في الإمارات بمختلف أطيافه للقراءة، وبدأنا نجمع ونوصل التب لكل بيت إماراتي، حيث وصلنا عر وسائل التواصل للكثيرين من القراء، أو الراغبين بخوض تجربة القراءة، وتفاعل المهور عبر المقاطع والعبارات المختارة والصور والمعلومات التي ننشرها عبر الحساب".

واكتشف اسماعيل وفريقه أذواقاً أدبية جديدة غير متوقعة بالنسبة لهم من خلال التجربة، فيقول: "وجدت أن الشباب والمراهقين لديهم شغف بكتب وقصص الرعب، يلي ذلك كتب التنمية الذاتية، وأخيراً القصص الاجتماعية، أما الفئات الأكبر سناً تهتم بكتب الدين والشريعة والتاريخ والسياسة".

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بادرات القيادة الإماراتية..موقع للكتب

ويتزايد إقبال الجمهور على هذا الحساب أخيراً، خاصة بعد التأثير الاجتماعي الكبير لمبادرات القيادة الإماراتية لتعزيز حب الكتاب، مثل "عام القراءة"، ومشروع "كلمة"، و دعم دور النشر الإماراتية، وغيرها الكثير، ويضيف اسماعيل: "هذه المبادرات حققت نجاحاً كبيراً، حتى أننا لم نكن نتوقع هذا العدد الكبير من القراء الإماراتيين والعرب، والملفت أنهم في تزايد، فأحياناً أتلقى رسالة من أحدهم يخبرني فيها برغبته في القراءة وطلب المساعدة بنصحه فيما يجب أن يقرأ وأفضل الكتاب والعناوين، ونحو ذلك".

وينوي الفريق وسعة المشروع ليصبح موقعاً متكاملاً على الانترنت، ويقول اسماعيل: "نحن كمجموعة محبين للكتاب في الأساس، وأنا شخصياً لا أتخيل الحياة محتملة دون قراءة، لذا في هذا المشروع نحن نعمل مع شيء نحبه، ونقوم بدور توعوي ومساهمة ثقافية بشكل ما في الوقت عينه، ونسعى اليوم لتطوير هذا المشروع".

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